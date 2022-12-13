В Курортном районе пожар уничтожил здание с двумя пристройками

Сегодня, 12 марта, в Курортном районе произошел второй пожар за день. На улице Воскова, 15, вспыхнуло неэксплуатируемое здание с двумя пристройками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:18. Пожар потушили за 48 минут. Огонь победили 10 спасателей и две спецмашины.
В 2-этажном неэксплуатируемом здании с двумя пристройками происходило горение кирпичной пристройки размером 2х6 метров по всей площади.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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