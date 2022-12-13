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В Курортном районе пожар уничтожил здание с двумя пристройками
Сегодня, 18:44
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В Курортном районе пожар уничтожил здание с двумя пристройками

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Это уже второй пожар за день в Сестрорецке.

Сегодня, 12 марта, в Курортном районе произошел второй пожар за день. На улице Воскова, 15,  вспыхнуло неэксплуатируемое здание с двумя пристройками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:18. Пожар потушили за 48 минут. Огонь победили 10 спасателей и две спецмашины.

В 2-этажном неэксплуатируемом здании с двумя пристройками происходило горение кирпичной пристройки размером 2х6 метров по всей площади.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в Сестрорецке в квартире на Заречной горел потолок.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар, сестрорецк, улица воскова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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