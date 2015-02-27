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На фудкорте ТРК "Сити Молл" произошло тление проводки
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На фудкорте ТРК "Сити Молл" произошло тление проводки

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Для тушения пожара от МЧС были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава, однако помощь пожарных не понадобилась.

Во вторник, 6 августа, в 5:00 сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в зоне фудкорта произошло тление проводки.

Для тушения пожара от МЧС были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава, однако помощь пожарных не понадобилась: до их прибытия сотрудники "Сити Молла" смогли самостоятельно справиться с возгоранием.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в доме в Новой Москве пострадала женщина.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Картина дня,

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