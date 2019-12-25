Пожар в Сочи не могли потушить из-за забетонированного люка

Сейчас пламя ликвидировано.

Пожар в Сочи не могли потушить из-за забетонированного гидравлического люка. Об этом рассказали представители экстренных служб по Краснодарскому краю. Возгорание началось в жилом здании на улице Ленина, 35. Пламя вспыхнуло около остановки общественного транспорта. Пожарным вместе с прохожими пришлось открывать люк, который не поддавался.

На опубликованных местными жителями кадрах видно, что пожар разгорелся за забором. Чтобы помочь специалистам открыть гидравлический люк, очевидцы начали разбивать асфальт вокруг объекта молотками.

В пресс-службе МЧС уточнили, что к настоящему моменту пожар в Сочи удалось полностью ликвидировать. К операции было привлечено пять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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Фото и видео: Telegram / ЧП Сочи

