Мужчина пострадал при пожаре в Шушарах

Возгорание затронуло обстановку на площади 25 кв.м. в трёхкомнатной квартире.

В ночь на среду, 22 февраля, в Шушарах вспыхнул крупный пожар в жилом доме. Огонь объял трехкомнатную квартиру. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.

Происшествие случилось на Окуловской улице. Огонь распространился в комнате и коридоре квартиры. Всего он занял 25 кв.м.На тушение были направлены 4 спецмашины и 17 спасателей. Ликвидация огня состоялась в 0:19.

В ходе происшествия пострадал мужчина, который был доставлен в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что впожаре на Заневском проспекте погибла женщина.

Видео: ВКонтакте / Подслушано Шушары (Ксюша Маратканова)