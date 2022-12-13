В пожаре на Заневском проспекте погибла женщина

Сообщение о пожаре на Заневском проспекте поступило 21 февраля в 12:04.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в однокомнатной квартире, в котором погибла женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре на Заневском проспекте поступило 21 февраля в 12:04. В однокомнатной квартире, в коридоре площадью 7 м2 горела обстановка на площади 1,5 м2. Также в ванной комнате обгорела обстановка на площади 0,5 м2.

В 12:28 пожар ликвидирован. На месте пожара обнаружена погибшая женщина.

Также в квартирном пожаре на Красносельском шоссе погибла женщина.

Фото: Piter.tv