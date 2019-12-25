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На Туристской улице сгорел "Форд"
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На Туристской улице сгорел "Форд"

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Около двух часов дня в четверг, 29 июля, на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на улице Туристской в Приморском районе, передает пресс-служба ведомства. 

У дома №35 полностью выгорел припаркованный автомобиль "Форд". Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания также пока неизвестна. К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

С огнем специалисты справились спустя семь минут. 

Ранее мы писали, что в поселке Никольское упавшие деревья лежат на улицах больше недели.

Фото: Piter.tv

Теги: пожар, приморский район, форд
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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