На Туристской улице сгорел "Форд"

По предварительной информации, никто не пострадал.

Около двух часов дня в четверг, 29 июля, на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре на улице Туристской в Приморском районе, передает пресс-служба ведомства.

У дома №35 полностью выгорел припаркованный автомобиль "Форд". Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания также пока неизвестна. К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

С огнем специалисты справились спустя семь минут.

Ранее мы писали, что в поселке Никольское упавшие деревья лежат на улицах больше недели.

Фото: Piter.tv