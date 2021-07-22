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В Полежаевском парке произошёл пожар

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В разных частях парка загорелась трава.

В Полежаевском парке, расположенном в Красносельском районе Петербурга, произошел пожар. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 22 июля. 

Полыхающую скошенную траву петербуржцы заметили днем. Суда по кадрам, трава загорелась в разных частях парка. По словам петербуржца, пожар произошел не из-за костра. 

Это был поджог, не костры виноваты. Там пьяный мужик намеренно подпалил.

автор поста

Позже в парк прибыли спасатели, которые потушили огонь.

Ранее мы писали, что петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: пожар, полежаевский парк
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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