В Полежаевском парке произошёл пожар

В разных частях парка загорелась трава.

В Полежаевском парке, расположенном в Красносельском районе Петербурга, произошел пожар. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях 22 июля.

Полыхающую скошенную траву петербуржцы заметили днем. Суда по кадрам, трава загорелась в разных частях парка. По словам петербуржца, пожар произошел не из-за костра.

Это был поджог, не костры виноваты. Там пьяный мужик намеренно подпалил. автор поста

Позже в парк прибыли спасатели, которые потушили огонь.

Ранее мы писали, что петербурженка выпала из окна горящей квартиры, спасаясь от огня.

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