Пожар в "Пассаже" на Итальянской улице локализовали

В торговом доме "Пассаж" в центре Петербурга произошел пожар. Возгорание удалось локализовать на площади 50 кв. метров, пострадавших нет.

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел пожар в торговом доме "Пассаж" на Итальянской улице, 19. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 9 июля в 16:10.

По предварительной информации, огонь распространился внутри административных помещений здания. Пожару присвоили повышенный ранг №2, после чего к ликвидации привлекли дополнительные силы МЧС.

На месте работали 35 сотрудников спасательного ведомства и 7 единиц техники. Посетителей здания эвакуировали, а расположенные в "Пассаже" организации временно приостановили работу. В частности, фитнес-клуб DDX сообщил о закрытии на время проведения работ, а театр имени Комиссаржевской отменил вечерний спектакль.

В 16:48 возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 50 кв. метров. Повышенный ранг сложности отменили, дальнейшая ликвидация продолжилась по номеру 1 Бис. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV