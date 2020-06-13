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В Отрадном горел недостроенный торговый комплекс

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О пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Вечером в субботу, 13 июня, стало известно о пожаре в Кировском районе Ленинградской области. Как рассказали Piter.tv очевидцы, пожарным поступило сообщение о возгорании в строящемся торговом центре, расположенном в городе Отрадное.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, пламя охватило 40 квадратных метров площади. Отмечается, что на месте происшествия работали дежурные смены 127, 130 и 131 пожарных частей Ленинградской области (12 человек, 4 единицы техники).

Информации о пострадавших нет. Огонь был потушен почти за час.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет поджигателей машин на Искровском проспекте в Петербурге. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: Piter.tv

Теги: ленобласть, отрадное
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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