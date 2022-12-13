Ночью в Новой Москве произошёл пожар с четырьмя погибшими

В ночь на среду, 22 марта, в поселении Вороновское (Новая Москва) вспыхнул пожар, в результате которого погибли четверо, в том числе трёхлетний мальчик и четырёхлетняя девочка. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".
Пламя охватило деревянный дом, рассчитанный на проживание двух семей, примерно в 23:20. Крыша здания выгорела почти дотла. На месте продолжают дежурить бригады скорой помощи, машина Центра медицины катастроф, представители СК РФ и пожарные.
Пожар разгорелся на площади 80 кв.м. Причины трагедии устанавливаются следствием.
Ранее мы сообщили о том, что под Рязанью произошёл крупный пожар на складе постельных принадлежностей.
Видео: телеканал "360"
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