Ночью в Новой Москве произошёл пожар с четырьмя погибшими

Возгорание затронуло деревянный дом площадью 80 кв.м. В огне погибло двое взрослых и двое детей.

В ночь на среду, 22 марта, в поселении Вороновское (Новая Москва) вспыхнул пожар, в результате которого погибли четверо, в том числе трёхлетний мальчик и четырёхлетняя девочка. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".

Пламя охватило деревянный дом, рассчитанный на проживание двух семей, примерно в 23:20. Крыша здания выгорела почти дотла. На месте продолжают дежурить бригады скорой помощи, машина Центра медицины катастроф, представители СК РФ и пожарные.

Пожар разгорелся на площади 80 кв.м. Причины трагедии устанавливаются следствием.

Ранее мы сообщили о том, что под Рязанью произошёл крупный пожар на складе постельных принадлежностей.

Видео: телеканал "360"