Пламя распространилось на 1,5 тысячи гектаров.

Пожар в Мордовском заповеднике перешел на территорию Сарова. В пресс-службе экстренных ведомств по региону уточнили, что огонь начал распространяться по территории еще 3 августа. Пламя возникло в валежнике из-за устоявшейся засухи. Пламя затронуло территорию в 1,1 тысячи гектаров. В настоящее время власти Темниковского района ввели режим ЧС.

Продолжается тушение... на общей площади 1500 гектаров. Произошел переход пожара на 2 километра за периметр ЗАТО Саров. источник "РИА Новостей"

Для ликвидации лесного пожара задействованы аэромобильные группировки МЧС Мордовии, Нижегородской области, Чувашии, а также сотрудники лесного хозяйства, Росгвардии. Принимают участие в тушении огня экипажи вертолетов Ми-8 от ГУ МЧС, самолет-амфибия Бе-200ЧС, военные самолеты Ил-76. К работе привлечены силы 80 человек, 25 единиц специальной техники.

В Красноярске из-за дыма ввели режим неблагоприятных метеоусловий.

Фото и видео: Вконтакте / Говорит Саров, Instagram / safonov_sarov