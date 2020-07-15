Пожар в Металлострое потушили за 9 часов

Роспотребнадзор взял на месте пробы воздуха.

Спасатели потушили пожар в Металлострое спустя почти 9 часов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС.

Возгорание произошло в цехе и пристройках по адресу Дорога на Металлострой, 4, в 6 часов утра. В общей сложности огонь охватил 5 тысяч кв. метров. В восьмом часу пожару присвоили ранг №3. Полностью справиться с огнем удалось в 14:44. По предварительным данным, никто не пострадал.

Происшествием заинтересовалась прокуратура. Специалисты Роспотребнадзора отправились на место, чтобы взять пробы атмосферного воздуха. О результатах будет сообщено дополнительно.

Фото: ВКонтакте / Металлострой Online