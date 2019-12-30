Из-за пожара на улице Червонного Казачества эвакуировали 7 человек

Огонь охватил трехкомнатную квартиру в жилом доме.

Вечер 3 января ознаменовался несколькими пожарами в разных частых города. Как стало известно Piter.tv, загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного доам №36 по улице Червонного Казачества в Кировском районе города.

Выяснилось, что в жилом помещении на 11 квадратных метрах загорелась комната и коридор, сообщили в ГУ МЧС. Пожар ликвидирован, а с вышестоящих этажей пришлось эвакуировать семь человек, троих из них – по трехколенной лестнице.

Информации о пострадавших не поступало, отметили спасатели.

Ранее мы сообщили детали пожара на Ленинском проспекте, где случился пожар в трехкомнатной квартире.

Фото: vk.com/spb_today