На Ленинском проспекте загорелась квартира в живом доме

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента в Кировском районе Петербурга нет.

Вечером в пятницу, 3 января, стало известно о возгорании в жилом доме на Ленинском проспекте. Как уточнили Piter.tv в ГУ МЧС по Петербургу, возгорание случилось в трехкомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного дома №118/2 на Ленинском проспекте.

Всего огонь охватил пять квадратных метров жилой площади. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Веселом Поселке загорелся "Вольксваген Пассат": жертвой огня могла стать его хозяйка.

Фото, видео: vk.com/spb_today