Пожар в Керченском проливе: Что стало известно к утру

В сети опубликовано видео горящего судна в Керченском проливе. Появились подробности ЧП.

Накануне, 21 января, в Керченском проливе загорелись два танкера.

Два танкера под флагами Танзании стояли на незаконной якорной стоянке в 15 милях от мыса Такиль в Керченском проливе. По предварительным данным танкеры "Маэстро" и "Канди" осуществляли перегрузку сжиженного газа с одного борта на другой. Вероятно была нарушена техника безопасности при выполнении взрывоопасных работ. Произошел взрыв, после которого возник пожар на одном из танкеров, а затем пожар перекинулся на второе судно.

О взрыве и пожаре на танкера сообщили с проходящих мимо судов. С "Маэстро" и "Канди" сигнала бедствия не поступало. На помощь к горящим танкерам поспешили буксиры и спасательные судна Черноморского флота, в том числе аварийно-спасательное судно "Спасатель Демидов". Пожар на танкерах на данный момент не потушен. Специалисты говорят, что пока весь газ не выгорит, пожар потушить не предоставляется возможным. Известно, что оба судна постройки начала 90х годов.

На борту "Канди" находилось 17 человек, 9 из них граждане Турции, а 8 граждане Индии. На борту "Маэстро" было 15 человек, также граждане Турции и Индии. На данный момент спасено 12 человек. Из-за ухудшения погодных условий спасенных моряков доставить на берег невозможно. Больницы Керчи, Анапы готовы принять пострадавших.

На данную минуту известно, что погибло 10-11 человек. Остальные члены экипажей считаются пропавшими без вести. Ведутся их поиски.

Видео: HUE

Фото: яндекс.карта