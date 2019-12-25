  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Горелово полыхал частный дом, окружённый старыми холодильниками
Сегодня, 8:58
197
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Горелово полыхал частный дом, окружённый старыми холодильниками

0 0

Ликвидация пожара заняла более часа и завершилась лишь к началу седьмого часа утра.

Сегодня, 1 июля, примерно в 5:00, в Горелово на Социалистической улице произошёл крупный пожар. В 4:45 экстренные службы получили сообщение о возгорании, в результате которого пламя полностью охватило двухэтажный частный дом с пристройкой.

Необычным обстоятельством стало то, что строение было окружено старыми холодильниками. На борьбу с огнём прибыла бригада огнеборцев с двумя единицами спецтехники. 

Ликвидация пожара заняла более часа и завершилась лишь к началу седьмого часа утра. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы сообщили о том, что в Мурино эвакуировали 50 человек из-за пожара в многоэтажке.

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село
 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии