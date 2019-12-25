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Пожар уничтожил частный дом во Всеволожске
Сегодня, 12:45
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vestnick

Пожар уничтожил частный дом во Всеволожске

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Три пожарных команды боролись с огнем во Всеволожском районе.

В 5 часов утра 18 мая в пожарную часть города Всеволожска поступило сообщение о возгорании в частном доме на улице Новоладожской. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленинградской области, на тушение пожара отправились три пожарных машины; в операции было задействовано двенадцать пожарных.

Огонь был потушен в течение часа. Площадь возгорания составила 57 квадратных метров. Огонь охватил все постройки на участке; сгорел одноэтажный дом и стоявший рядом автомобиль Land Rover. Пострадавший от огня мужчина 40-лет был госпитализирован с сильными ожогами.

Сотрудники МЧС осматривают место происшествия для выяснения причин и обстоятельств возгорания.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелись гаражи. 

Фото: Pixabay

Теги: возгорание, всеволожск, пожар, пожарные
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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