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В Баку загорелся крупный ТЦ "Диглас"

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В сети опубликованы кадры с места страшного пожара в ТЦ.

Сегодня утром, 26 марта, в центре Баку вспыхнул крупный торговый центр "Диглас".

Пожар начался рано утром и на момент написания новости еще не потушен. Огонь тушат с земли и с воздуха вертолетами. Черный густой дым виден с разных концов Баку. На место происшествия выехали официальные лица. Как стало известно, огонь перекинулся на соседние торговые точки и рынок.

Точных сведений о пострадавших на данный момент нет, но в СМИ появилась информация, что пострадавшие есть. 

Накануне на Piter.TV: Спустя год после трагедии в ТЦ "Зимняя Вишня". 

Видео: : avantaj_media, endirimlersale

Фото: REPORT

Теги: азербайджан, баку, ближнее зарубежье, в мире, пожар в тц, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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