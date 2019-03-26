В Баку загорелся крупный ТЦ "Диглас"

В сети опубликованы кадры с места страшного пожара в ТЦ.

Сегодня утром, 26 марта, в центре Баку вспыхнул крупный торговый центр "Диглас".

Пожар начался рано утром и на момент написания новости еще не потушен. Огонь тушат с земли и с воздуха вертолетами. Черный густой дым виден с разных концов Баку. На место происшествия выехали официальные лица. Как стало известно, огонь перекинулся на соседние торговые точки и рынок.

Точных сведений о пострадавших на данный момент нет, но в СМИ появилась информация, что пострадавшие есть.

Накануне на Piter.TV: Спустя год после трагедии в ТЦ "Зимняя Вишня".

Видео: : avantaj_media, endirimlersale

Фото: REPORT