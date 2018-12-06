Прошел год после трагедии в ТЦ "Зимняя Вишня"

Во время пожара в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово 25 марта 2018 года погибли 60 человек. Среди погибших 37 детей.

25 марта 2018 года в Кемерово произошла жуткая трагедия: в ТЦ "Зимняя Вишня" во время пожара погибли 60 человек.

Следственный Комитет России сообщает, что расследование о пожаре в ТЦ "Зимняя Вишня" близится к завершению. По делу задержаны 16 человек. 16-ый задержанный по уголовному делу, совладелец ТЦ, которого задержали накануне в Польше. Расследование в отношении 8 фигурантов завершено. Подозреваемые и их адвокаты знакомятся с материалами дела, которое насчитывает 800 томов.

В ходе расследования были выявлены грубейшие нарушения при строительстве и эксплуатации торгового центра. Также следствием установлены недостатки спасательной операции со стороны некоторых пожарных, не проведения руководством регионального МЧС проверок по соблюдению требований противопожарной безопасности и эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей в данном ТЦ.

ТЦ "Зимняя Вишня", после того как СУ СК РФ провел необходимые действия, был снесен.

Видео: Следственный комитет РФ