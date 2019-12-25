В Колпино едва не сгорела станция скорой помощи

В здании загорелась проводка.

Вечером четверга, 6 октября, в здании Колпинской станции скорой помощи пламя охватило электропроводку. О возгорании сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие произошло примерно в 20:00. На сигнал к дому №5 по улице Вавилова выдвинулись 2 пожарных расчёта, однако сотрудники скорой предотвратили пожар самостоятельно.

Сейчас рассматриваются 2 основные причины,по которым могло произойти возгорание. Это или короткое замыкание, или невозможность проводки выдержать напряжение в сети.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга сгорел Chevrolet.

Фото: Piter.TV