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В Колпино едва не сгорела станция скорой помощи
Сегодня, 8:20
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В Колпино едва не сгорела станция скорой помощи

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В здании загорелась проводка.

Вечером четверга, 6 октября, в здании Колпинской станции скорой помощи пламя охватило электропроводку. О возгорании сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие произошло примерно в 20:00. На сигнал к дому №5 по улице Вавилова выдвинулись 2 пожарных расчёта, однако сотрудники скорой предотвратили пожар самостоятельно.

Сейчас рассматриваются 2 основные причины,по которым могло произойти возгорание. Это или короткое замыкание, или невозможность проводки выдержать напряжение в сети.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга сгорел Chevrolet.

Фото: Piter.TV

Теги: колпино, происшествия, санкт-петербург, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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