На юге Петербурга сгорел Chevrolet

Пожар потушили примерно за 20 минут.

В ночь на четверг, 6 октября, на Технической улице в Московском районе Петербурга загорелся автомобиль Chevrolet. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Северной Столице.

Пожар произошёл примерно в 3:50 у дома № 142, Дорогостоящая иномарка выгорела практически дотла.

Тушением подарок занимались 10 спасателей. Огонь удалось ликвидировать к 4:12. Информация о пострадавших не поступала, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что спасатели потушили пожар на территории "Красного треугольника" за 20 минут.

Фото: Piter.TV