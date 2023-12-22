  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировском районе Ленобласти на месте пожара найдены два обгоревших трупа
Сегодня, 8:41
87
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Кировском районе Ленобласти на месте пожара найдены два обгоревших трупа

0 0

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Во вторник, 13 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме по улице Энергетиков в посёлке Михайловский Кировского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

После ликвидации последствий пожара в частном доме по указанному адресу были обнаружены в сильно обгоревшем состоянии два трупа, определить возраст и пол которых не предоставляется возможным. Предположительно это владельцы дома (супружеская пара пенсионеров).

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии