В Кировском районе Ленобласти на месте пожара найдены два обгоревших трупа

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Во вторник, 13 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в доме по улице Энергетиков в посёлке Михайловский Кировского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.TV.

После ликвидации последствий пожара в частном доме по указанному адресу были обнаружены в сильно обгоревшем состоянии два трупа, определить возраст и пол которых не предоставляется возможным. Предположительно это владельцы дома (супружеская пара пенсионеров).

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что утром "Фольксваген" сгорел на Бухарестской.

Фото: Piter.TV