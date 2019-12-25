В пожаре на проспекте Науки пострадал мужчина

Пламя охватило обстановку на площади 12 кв.м. в двухкомнатной квартире.

Вечером понедельника, 15 августа, на дежурный пульт МЧС поступил сигнал о пожаре в Калининском районе Петербурга. Как выяснилось, от огня пострадал 1 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире дома №79, к1 по проспекту Науки. Там пламя охватило обстановку на площади 12 кв.м. К 23:47 на место прибыли 15 пожарных и 3 единицы спецтехники.

Огонь ликвидировали в 00:54. Отмечается, что в пожаре пострадал мужчина, его госпитализировали.

Ранее мы сообщили о том, что в районе стации Предпортовая заметили задымление.

Фото: Piter.TV