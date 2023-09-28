На базе отдыха под Уфой произошёл пожар

По предварительной информации, никто не пострадал.

Утром в четверг, 28 сентября, в селе Михайловка Уфимского района Башкирии произошло возгорание базы отдыха "Лукоморье". Пламя объяло баню и административное здание. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на МЧС Башкирии.

Тушением возгорания занялись 19 спасателей на 6-ти единицах техники, которая подъехала к загоревшимся зданиям и охладила близлежащие постройки во избежание распространения огня. По предварительной информации, никто не пострадал.

В одном из зданий возгорание произошло, сработала пожарная сигнализация. Когда побежали на место, обнаружили, что дым идет из-по крыши. <…> Персонал вывели, клиентов нет. cобеседник телеканала "360"

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Фото: Росавтодор