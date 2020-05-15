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Видео: под Митрофаньевским путепроводом загорелась свалка

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Горожане заметили поднимающиеся клубы дыма.

Днем в Московском районе произошло возгорание. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Пожар произошел на Кубинской улице в районе Митрофаньевского путепровода. Как рассказал мобильный корреспондент Piter.TV, там загорелся мусор. Судя по всему, под путепроводом находится свалка. Причина возгорания неизвестна.

Сейчас на месте работают экстренные службы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара из квартиры на Подвойского пропали деньги и украшения. 

Видео и фото: Piter.TV 

 

Теги: митрофаньевский путепровод, мусор, пожар, свалка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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