Видео: под Митрофаньевским путепроводом загорелась свалка

Горожане заметили поднимающиеся клубы дыма.

Днем в Московском районе произошло возгорание. Об этом петербуржцы сообщили в социальных сетях.

Пожар произошел на Кубинской улице в районе Митрофаньевского путепровода. Как рассказал мобильный корреспондент Piter.TV, там загорелся мусор. Судя по всему, под путепроводом находится свалка. Причина возгорания неизвестна.

Сейчас на месте работают экстренные службы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после пожара из квартиры на Подвойского пропали деньги и украшения.

Видео и фото: Piter.TV