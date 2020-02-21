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Из-за пожара на Седова из жилого дома эвакуировали трех людей

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Сообщений о пострадавших не поступало.

Вечером из жилого дома в Невском районе эвакуировали двух женщин и ребенка. Причиной тому стал пожар в одной из квартир. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

О возгорании стало известно 21 февраля в 19:18. Пожар произошел в квартире №76 дома №83 по улице Седова. В четырехкомнатной квартире на четвертом этаже загорелась кладовая. Пламя охватило 3 кв. метра. 

Еще до прибытия спасателей из дома эвакуировалась женщина с двухмесячным ребенком. Женщину около 80 лет эвакуировали через балкон.

На данный момент пожар ликвидировали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Ленсвет" продолжит заниматься освещением улиц в Курортном районе. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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