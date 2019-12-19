"Ленсвет" продолжит заниматься освещением улиц в Курортном районе

Проект предполагают создание современной системы наружного освещения с применением энергосберегающих светодиодных светильников.

В Курортном районе Петербурга проведут реконструкцию наружного освещения. Об этом накануне сообщила пресс-служба "Ленсвета".

Освещение восстановят в Игрушечном переулке в Сестрорецке, в Березовом переулке и на 4-1 Пляжевой улице в Зеленогорске, Пограничной улице и Советском переулке в Солнечном. Также свет появится на Лесном и Советских проспектах, на Привокзальной улице в Комарово.

Всего в 2020 году предприятие займется освещением 25 объектов в Курортном районе.

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