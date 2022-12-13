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С места пожара на улице Композиторов госпитализирован мужчина
Сегодня, 10:57
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С места пожара на улице Композиторов госпитализирован мужчина

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Ещё четырёх человек эвакуировали с места происшествия.

Утром вторника, 16 мая, в коммунальной квартире дома №24 к3 по улице Композиторов произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал о ЧС поступил на дежурный пульт в 8:29. Как было установлено, в пятикомнатной квартире общей площадью 130 кв.м. загорелась обстановка на площади 40 кв.м. На место прибыли 20 спасателей на четырёх спецмашинах. Они провели эвакуацию четырёх человек.

Ликвидация гоня состоялась в 9:12. Кроме того, в результате пожара пострадал мужчина: он находится в больнице.

Ранее мы сообщили о том, что в Сертолово во время пожара в доме спасли животных.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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