На Петергофском шоссе горит автостоянка: взорвалась фура

О пострадавших пока никакой информации нет.

В понедельник, 30 сентября, на Петергофском шоссе загорелась автостоянка. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях.

Инцидент произошел на парковке около Южно- Приморского парка. По словам очевидцев, на автостоянке взорвалась фура. О пострадавших пока никакой информации нет.

На кадрах видно, что петербургское небо затянул черный густой дым. На месте ожидают пожарных.

Ранее мы сообщали о том, что на Думской произошло серьезное ДТП с участием трёх автомобилей.

Фото:дтп и чп петербург/вк