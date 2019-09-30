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На Петергофском шоссе горит автостоянка: взорвалась фура

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О пострадавших пока никакой информации нет.

В понедельник, 30 сентября, на Петергофском шоссе загорелась автостоянка. Об этом петербуржцы сообщают в соцсетях. 

Инцидент произошел на парковке около  Южно- Приморского парка. По словам очевидцев, на автостоянке взорвалась фура. О пострадавших пока никакой информации нет. 

На кадрах видно, что петербургское небо затянул черный густой дым. На месте ожидают пожарных. 

Ранее мы сообщали о том, что на Думской произошло серьезное ДТП с участием трёх автомобилей.

Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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