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На Думской произошло серьезное ДТП с участием трёх автомобилей

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По словам мобильного корреспондента Piter.TV, пострадавших нет .

В понедельник, 30 сентября, в центре петербурга произошло серьезное ДТП с участием "УАЗом",  "Мерседесом" и " Cadillac Escalade". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия. 

Столкновение произошло на пересечении Невского проспекта с улицей Думской. По словам мобильного корреспондента Piter.TV, пострадавших нет. Однако, машины получили серьезные повреждения.

В данный момент на месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских.

Видео: Piter.TV

 

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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