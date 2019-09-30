На Думской произошло серьезное ДТП с участием трёх автомобилей

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, пострадавших нет .

В понедельник, 30 сентября, в центре петербурга произошло серьезное ДТП с участием "УАЗом", "Мерседесом" и " Cadillac Escalade". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Столкновение произошло на пересечении Невского проспекта с улицей Думской. По словам мобильного корреспондента Piter.TV, пострадавших нет. Однако, машины получили серьезные повреждения.

В данный момент на месте работают правоохранители.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге началась облава на личный и служебный транспорт полицейских.

Видео: Piter.TV