Огонь охватил территорию в 2 тысячи квадратных метров.

Пожар на складе в Ногинске локализовали. Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренных служб. Специалисты заметили, что открытого огня на территории больше нет. Согласно уточненной информации, пострадала площадь в две тысячи квадратных метров.

Пожар локализован в 10:27 утра. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. сообщение пресс-службы ГУ МЧС

В настоящее время пострадавших и угрозы распространения огня не фиксируются. Специалисты занимаются проливкой конструкций и разборкой сгоревшей территории. Известно, что пострадавшее складское помещение находится на 58-ом километре Горьковского шоссе.

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Фото и видео: Telegram / 112