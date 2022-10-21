Пожар на складе в Ногинске локализовали. Об этом журналистам рассказали региональные представители экстренных служб. Специалисты заметили, что открытого огня на территории больше нет. Согласно уточненной информации, пострадала площадь в две тысячи квадратных метров.
Пожар локализован в 10:27 утра. По уточненным данным, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров.
сообщение пресс-службы ГУ МЧС
В настоящее время пострадавших и угрозы распространения огня не фиксируются. Специалисты занимаются проливкой конструкций и разборкой сгоревшей территории. Известно, что пострадавшее складское помещение находится на 58-ом километре Горьковского шоссе.
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Фото и видео: Telegram / 112
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