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Туристический автобус загорелся на Рыночной площади в Выборге
Сегодня, 10:30
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Туристический автобус загорелся на Рыночной площади в Выборге

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Пожар тушили 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Накануне около часа дня на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре на Рыночной площади в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У туристического автобуса горел моторный отсек. На место отправились 8 человек и 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 13:16. 

В соцсетях опубликовали фотографии, на которых видно, что автобус стоял в нескольких метрах от других машин. Обошлось без пострадавших. 

Причины возгорания неизвестны.

Фото: Вконтакте / Интересные события в Выборге

Теги: пожар, рыночная площадь, туристический автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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