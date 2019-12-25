Туристический автобус загорелся на Рыночной площади в Выборге

Накануне около часа дня на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре на Рыночной площади в Выборге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
У туристического автобуса горел моторный отсек. На место отправились 8 человек и 2 единицы техники. Пожар ликвидировали в 13:16.
В соцсетях опубликовали фотографии, на которых видно, что автобус стоял в нескольких метрах от других машин. Обошлось без пострадавших.
Причины возгорания неизвестны.
Фото: Вконтакте / Интересные события в Выборге
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