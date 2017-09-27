Пожар на складе боеприпасов под Винницей очевидцы сняли на видео

На ликвидации пожара работают свыше 1000 человек.

Накануне вечером, 26 сентября, в Украинской Калиновке Винницкой области на складе боеприпасов начался пожар, который до сих пор не удалось ликвидировать.

На данном складе хранилось около 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град» и «Ураган». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл на место происшествия почти сразу после начала пожара. Гройсман взял ситуацию под личный контроль.

Сотрудники полиции перекрыли въезд в Калиновку, после чего начали эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Сообщается о 30 тысяч человек эвакуированных. Развернуты пункты временного размещения. Многие местные жители прячутся в подвалах своих домов. На данный момент известно о двух пострадавших.

В тушении пожара принимает участие более 1000 человек, 50 единиц спецтехники, задействована авиация.

По мнению специалистов, пожар мог возникнуть из-за халатности военных. Этот склад считался крупнейшим на Украине.

Видео: YouTube/ВАСЬКА ВАСЬКИН запаска