В Шушарах тушат крупный пожар на складах с холодильным оборудованием

Огонь охватил 500 кв.м. Возгоранию присвоили ранг "2".

Утром во вторник, 20 сентября, в Пушкинском районе Петербурга вспыхнул крупный пожар. Уже в 6:40 спасателям поступил вызов о возгорании на складах холодильным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Как удалось установить, у дома №25 по Пушкинской улице загорелась обстановка площадью 500 кв.м. К 7:20 пожару присвоили повышенный ранг "2". Сейчас с пожаром борются 48 спасателей на 10 единицах спецтехники.

Данных о пострадавших на данный момент не приводится.

Ранее мы сообщили о том, что в транспортном парке на Ленинском проспекте загорелся троллейбус с пассажирами.

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