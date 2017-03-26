Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали

В результате обстрела Белгорода вспыхнула подстанция мощностью 110 киловатт.

Возгорание на нефтебазе в Белгородской области потушили. Пожар произошел из-за обстрела со стороны ВСУ. Сейчас специалисты ликвидируют последствия ЧП. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела Белгорода вспыхнула подстанция мощностью 110 киловатт. Кроме того, украинские боевики уже несколько дней наносят удары по таможенному пункту пропуска в Шебекино. На данный момент зафиксировано 14 снарядов. Никто не пострадал.

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Фото: Телеграм / Настоящий Гладков