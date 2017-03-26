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Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали
Сегодня, 19:58
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Пожар на нефтебазе в Белгородской области ликвидировали

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В  результате обстрела Белгорода вспыхнула подстанция мощностью 110 киловатт.

Возгорание на нефтебазе в Белгородской области потушили. Пожар произошел из-за обстрела со стороны ВСУ. Сейчас специалисты ликвидируют последствия ЧП.  Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрела Белгорода вспыхнула подстанция мощностью 110 киловатт. Кроме того, украинские боевики уже несколько дней наносят удары по таможенному пункту пропуска в Шебекино. На данный момент зафиксировано 14 снарядов. Никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в  таинстве Крещения приняли участие более 300 мобилизованных жителей Ленобласти.

Фото: Телеграм / Настоящий Гладков

Теги: мчс, пожар на нефтебазе, потушили пламя, удар всу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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