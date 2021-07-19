Пожар на мусорном полигоне в Новосибирске полностью потушили

Мусор тлел на протяжении четырех суток.

В Новосибирске ликвидировали возгорание на мусорном полигоне. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть, пишет агентство ТАСС.

Полигон горел в общей сложности четыре дня. Дым от пожара накрыл часть районов Новосибирска. Огонь удалось потушить оперативно, однако, тление мусора затянулось на несколько суток.

Окончательно справились с последствиями возгорания 18 числа, в воскресенье. Задымления нет, нарушения предельно допустимой концентрации не отмечено. Зафиксировано 57 обращений на задымление. Анатолий Локоть, мэр Новосибирска

Он отметил, что во время пожара санитарных норм и предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе отмечено не было. Глава Новосибирской области Андрей Травников поручил городским властям провести внутреннюю проверку данного инцидента.

Ранее сотрудники регионального Росприроднадзора выехали в Гатчинский район, где горела несанкционированная свалка.

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