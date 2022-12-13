Пожар на московском рынке "Садовод" потушили

В ГУ МЧС рассказали о ликвидации возгорания в Москве.

Возгорание на территории павильонов московского рынка "Садовод", расположенного в юго-западной части российской столицы, в настоящее время ликвидирован. Об этом журналистам рассказали представители регионального экстренного ведомства. В пресс-службе ГУ МЧС заметили, что повреждены три торговых помещения на МКАД.

В 14:33 пожар был локализован. В 14:41 пожар полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. пресс-служба ГУ МЧС по региону

В ХМАО произошел пожар на месторождении "ЛУКОЙЛа".

Фото и видео: Telegram / 112