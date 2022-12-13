В ХМАО произошел пожар на месторождении "ЛУКОЙЛа"

По соцсетям распространилось видео с возгоранием на объекте.

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на кустовой площадке Ватьеганского месторождения. Об этом рассказали региональные представители экстренных служб. Предположительно, пострадавший объект разрабатывают специалисты компании "Лукойл",а подрядчиками ремонтных работ на объекте были сотрудники "Евразии". В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что на текущий момент сведений о пострадавших рабочих на месторождении нефти нет. Инцидент был зафиксирован в 17:35 вечера 25 мая на локации, на которой велись ремонтные работы. В какой-то момент произошла разгерметизация оборудования. По социальным сетям распространились ролики с места происшествия.

Пострадавших и угрозы распространения огня не было. Единственное, что пострадало — это оборудование. В 21:48 возгорание ликвидировано, сама скважина заглушена. На месте работают дознаватели. пресс-служба ГУ МЧС по региону

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Фото и видео: Telegram / Zvezdanews