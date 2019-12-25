Мужчина пострадал в пожаре на Заречной улице

Огонь вспыхнул в коммунальной квартире.

В ночь на среду, 10 августа, в Красносельском районе Петербурга случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

Сигнал о возгорании в 6-комнатой коммунальной квартире дома №16 по Заречной улице поступил примерно в 4:34. Огонь охватил обстановку площадью 10 кв. м. Всего в тушении пламени приняли участие 15 человек с использованием 3-х единиц спецтехники.

Пожар был локализован в 6 утра. С места происшествия госпитализировали мужчину.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Парашютной уничтожил квартиру на последнем этаже.

Фото: Piter.TV