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Мужчина пострадал в пожаре на Заречной улице
Сегодня, 8:15
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Мужчина пострадал в пожаре на Заречной улице

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Огонь вспыхнул в коммунальной квартире.

В ночь на среду, 10 августа, в Красносельском районе Петербурга случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ. 

Сигнал о возгорании в 6-комнатой коммунальной квартире дома №16 по Заречной улице поступил примерно в 4:34. Огонь охватил обстановку площадью 10 кв. м. Всего в тушении пламени приняли участие 15 человек с использованием 3-х единиц спецтехники. 

Пожар был локализован в 6 утра. С места происшествия госпитализировали мужчину. 

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Парашютной уничтожил квартиру на последнем этаже.

Фото: Piter.TV

 

Теги: госпитализация, пожар, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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