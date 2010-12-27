Пожар на Софийской ликвидировали спустя 13 часов

Ангар, полный пластиковых изделий, полностью выгорел.

Крупный пожар в ангаре на Софийской улице наконец ликвидировали, передает пресс-служба МЧС Петербурга. Здание размером 3,9 тысяч квадратных метров полностью выгорело, в нем обрушилась кровля площадью 1,4 тысячи квадратных метров.

Напомним, что рано утром в поселке Петро-Славянка Колпинского района загорелся одноэтажный ангар, где хранились пластиковые изделия. Пожару присвоили третий ранг.

Локализовать пламя удалось примерно к 10 утра, однако побороть до конца пожарным удалось лишь до недавнего момента. Всего на месте возгорания работали 125 огнеборцев и сотрудников МЧС, 31 единица техники.

Сведений о пострадавших не поступало.

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Фото: Piter.tv