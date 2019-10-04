Пожар на складе в Колпинском районе локализован

Ранг пожара понижен до №1-Бис.

Возгорание на складе в Колпинском районе удалось локализовать. Сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В данный момент, ранг пожара понижен до №1-Бис. Пожарные справились с распространением огня за 3 часа. Однако, в данный момент завод еще горит.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 16 единиц техники и 66 человек личного состава. По данным ведомства, обошлось без пострадавших.

В период возникновения пожара была рабочая смена. Все 22 человека эвакуированы, находятся в безопастности заявил начальник ГУ МЧС России по СПб Алексей Аникин

В сгоревшем ангаре хранили пластиковые изделия. В ведомстве отметили, что после пожара на территории склада будут работать химики и экологи. Они узнают опасен ли воздух для окружающих.

Ранее мы сообщали о том, что на складе в Колпинском районе обрушилась кровля.

Видео:ГУ МЧС России по СПб