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Видео: В Новой Москве в жилом доме произошел взрыв на балконе

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В результате разгерметизации емкости с ацетоном произошел хлопок. Пострадал жилец квартиры.

В Новой Москве произошел взрыв на балконе одной из жилых многоэтажек.

Очевидцы сообщили, что на балконе 9 этажа произошел взрыв, из-за которого там выбило стекла. В квартире находился молодой мужчина, который звал на помощь. На опубликованных кадрах видно, что на застекленном балконе выбиты стекла, комната и балкон в дыму. На балконе периодически появляется человек. 

Очевидцы ЧП вызвали на место происшествия спасателей. Как стало известно, на балконе разгерметизировалась емкость с ацетоном, и произошел взрыв.

Видео: Mash

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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