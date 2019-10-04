Видео: В Новой Москве в жилом доме произошел взрыв на балконе

В результате разгерметизации емкости с ацетоном произошел хлопок. Пострадал жилец квартиры.

В Новой Москве произошел взрыв на балконе одной из жилых многоэтажек.

Очевидцы сообщили, что на балконе 9 этажа произошел взрыв, из-за которого там выбило стекла. В квартире находился молодой мужчина, который звал на помощь. На опубликованных кадрах видно, что на застекленном балконе выбиты стекла, комната и балкон в дыму. На балконе периодически появляется человек.

Очевидцы ЧП вызвали на место происшествия спасателей. Как стало известно, на балконе разгерметизировалась емкость с ацетоном, и произошел взрыв.

Видео: Mash