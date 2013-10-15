Пожар в Ломоносове тушили 15 спасателей

По предварительной информации, никто не пострадал.

В среду, 25 августа, в 14:28 на пульт управления МЧС по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре на Первомайской улице, 2/71, в Петродворцовом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом этаже производственного здания в помещении площадью 20 кв.метров горела обстановка на площади 5 кв.метров. Пожар ликвидировали в 14:43. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте из-за пожара эвакуировали жильцов дома.

Фото: Piter.tv