  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пожар в Ломоносове тушили 15 спасателей
Сегодня, 15:07
100
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пожар в Ломоносове тушили 15 спасателей

0 0

По предварительной информации, никто не пострадал.

В среду, 25 августа, в 14:28 на пульт управления МЧС по Петербургу и Ленобласти поступило сообщение о пожаре на Первомайской улице, 2/71, в Петродворцовом районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На первом этаже производственного здания в помещении площадью 20 кв.метров  горела обстановка на площади 5 кв.метров. Пожар ликвидировали в 14:43. По предварительной информации, никто не пострадал. К ликвидации привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте из-за пожара эвакуировали жильцов дома.

Фото: Piter.tv

Теги: ломоносов, петродворцовый район, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии