Мужчина погиб в пожаре на Народного Ополчения

В ночь на пятницу, 26 августа, пожарные прибыли на вызов в Красносельском районе. В квартире дома №219 по проспекту Народного Ополчения сгорела обстановка на площади 10 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.
Примерно в 2:00 по указанному адресу выехали 14 спасателей и 3 единицы спецтехники.
Как выяснилось, огонь охватил постельные принадлежности в трёхкомнатной квартире. К 0:35 пожар ликвидировали. Кроме того, был госпитализирован мужчина, пострадавший во время возгорания.
Ранее мы сообщили о том, что ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы.
Фото: Piter.TV
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