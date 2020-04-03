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Мужчина погиб в пожаре на Народного Ополчения
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Мужчина погиб в пожаре на Народного Ополчения

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Ночью в квартире загорелись постельные принадлежности.

В ночь на пятницу, 26 августа, пожарные прибыли на вызов в Красносельском районе. В квартире дома №219 по проспекту Народного Ополчения сгорела обстановка на площади 10 кв.м. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по городу.

Примерно в 2:00 по указанному адресу выехали 14 спасателей и 3 единицы спецтехники. 

Как выяснилось, огонь охватил постельные принадлежности в трёхкомнатной квартире. К 0:35 пожар ликвидировали. Кроме того, был госпитализирован мужчина, пострадавший во время возгорания. 

Ранее мы сообщили о том, что ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, происшествие, проспект народного ополчения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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