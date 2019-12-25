Ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы

В результате пожара никто не пострадал.

В ночь на четверг, 25 августа, в Купчино произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На проспекте Славы, 60, полыхала "однушка". Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 1:49. Огонь отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах.

Выяснилось, что в квартире горела кухня площадью семь квадратных метров. В 2:29 пламя ликвидировали.

В результате пожара никто не пострадал. Выясняется причина случившегося.



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Фото: Piter.tv