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Ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы
Сегодня, 8:27
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Ночью спасатели тушили "однушку" на проспекте Славы

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В результате пожара никто не пострадал.

В ночь  на четверг, 25 августа, в Купчино произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На проспекте Славы, 60, полыхала "однушка". Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 1:49. Огонь отправились тушить 15 спасателей на трех спецмашинах.

Выяснилось, что в квартире горела кухня площадью семь квадратных метров. В 2:29 пламя ликвидировали. 

В результате пожара никто не пострадал. Выясняется причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Пушкине потерялся 5-летний самокатчик.

Фото: Piter.tv

Теги: купчино, мчс, пожар на проспекте славы, тушили однокомнатную квартиру
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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