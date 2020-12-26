С огнем удалось справиться спустя час после вызова спасателей.

В пожаре на Ленской улице пострадали два человека. О подробностях происшествия Piter.tv рассказал источник в экстренных службах 26 декабря.

Так, пожарные узнали о пожаре в доме №17 корпус 1 на Ленской улице в третьем часу дня. Огонь заметили в здании общежития, в одной из комнат пятикомнатной квартиры на седьмом этаже. В результате инцидента два человека госпитализированы с ожогами в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, собственник квартиры оказался в состоянии легкого алкогольного опьянения.

С огнем удалось справиться спустя час после вызова спасателей.

Ранее мы сообщали о том, что двух пенсионеров спасли из горящей квартиры в Вяземском переулке. Огонь уничтожил обстановку в комнате, коридоре и на балконе.

Фото, видео: Piter.tv