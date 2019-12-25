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Ночной пожар охватил трёхкомнатную квартиру на Аэродромной улице
Сегодня, 8:03
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Ночной пожар охватил трёхкомнатную квартиру на Аэродромной улице

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Выгорела обстановка на площади в 4 "квадрата".

В ночь на четверг, 25 августа, в спасательные службы Приморского района поступил сигнал о пожаре. Возгорание затронула трёхкомнатную квартиру в доме №11, к1, по Аэродромной улице. Подробности приводит пресс-служба управления МЧС по городу. 

Огонь полыхал на площади 4 кв. м. в комнате площадью 15 "квадратов". На место прибыли 15 пожарных и 3 единицы спецтехники. 

Полностью ликвидировать пожар удалось к 2:44. Данных о пострадавших не предоставлено.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Металлистов сгорел балкон.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, приморский район, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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