Пенсионерка погибла после пожара в частном доме во Всеволожском районе

Супруг женщины остался жив, но получил ожоги.

В воскресенье, 4 сентября, пламя охватило частный дом в СНТ имени Володарского во Всеволожском районе Ленобласти. В результате пожара погибла 69-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Огонь охватил площадь в 48 кв.м. На место происшествия прибыли дежурные смены 6-й и 96-й пожарно-спасательных частей – 8 человек на двух единицах спецтехники.

Пенсионерка, которую удалось вывести из дома, скончалась до приезда медиков из-за термических ожогов и отравления угарным газом. Удалось спасти 70-летнего суда женщины, который также получил ожоги.

Ранее мы сообщили о том, что из горящего дома на Кирочной эвакуировали 15 человек.

Фото: Piter.TV