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Два человека попали в больницу после ночного пожара в квартире на Васильевском острове
Сегодня, 10:53
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Два человека попали в больницу после ночного пожара в квартире на Васильевском острове

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Огонь охватил обстановку на площади 30 кв.м.

В ночь на пятницу, 6 декабря, на 3-ей линии Васильевского острова вспыхнула квартира. С места пожара госпитализировали двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сигнал поступил на дежурный пульт примерно в 00:45. Огонь занял обстановку площадью 30 кв.м. в трехкомнатной квартире.

На место выдвинулись 23 спасателя и 5 единиц техники.  С локализацией возгорания справились в 3:09.

Вчера, 5 января, в пожаре на Пулковском шоссе погибли 2 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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