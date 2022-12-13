Два человека попали в больницу после ночного пожара в квартире на Васильевском острове

Огонь охватил обстановку на площади 30 кв.м.

В ночь на пятницу, 6 декабря, на 3-ей линии Васильевского острова вспыхнула квартира. С места пожара госпитализировали двух человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сигнал поступил на дежурный пульт примерно в 00:45. Огонь занял обстановку площадью 30 кв.м. в трехкомнатной квартире.

На место выдвинулись 23 спасателя и 5 единиц техники. С локализацией возгорания справились в 3:09.

Вчера, 5 января, в пожаре на Пулковском шоссе погибли 2 человека.

Фото: Piter.TV