Пожар в заброшке на Турбинной локализован спустя почти шесть часов

В 05:30 пожар был локализован, после чего сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня уже по рангу №1.

Ночью 24 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу проинформировала о пожаре, произошедшем в Кировском районе на улице Турбинной, дом 9. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности 1-БИС.

Возгорание произошло в пятиэтажном доме, находящемся на капитальном ремонте, охватило этажи с третьего по пятый, а также крышу здания на общей площади 140 квадратных метров.

В 05:30 пожар был локализован, после чего сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня уже по рангу №1. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Для борьбы с огнем привлекли шесть единиц спецтехники и 27 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что два человека погибли в пожаре под Петербургом.

Фото: Piter.TV